Ученые из России разработали метод защиты арктических путей с помощью ледяных линз

Ученые из Московского физико-технического института и НИЦ «Курчатовский институт» предложили способ укрепить железные дороги в Арктике. Об этом сообщил журнал Naked Science .

Специалисты провели вибрационный анализ железнодорожных путей в зоне вечной мерзлоты и выяснили, что ледяные линзы — кристаллические образования во влажных промерзающих грунтах — имеют двойственную природу. С помощью инновационной методики с химерными расчетными сетками они установили, что ледяные образования сначала увеличивают давление на балластный слой на 13%, а затем работают как стабилизаторы, написало радио Sputnik.

«Она стала эффективно разбрасывать энергию волны, стабилизируя путь и предотвращая концентрацию напряжений. В итоге после первоначального всплеска общая нагрузка на конструкцию в стационарном режиме оказалась даже более благоприятной, чем в сценарии без линзы», — отмечается в публикации.

Исследование поможет повысить безопасность арктических транспортных магистралей и будет использоваться при проектировании транспортной инфраструктуры в Арктике и высокогорных регионах.