Ученые из России разработали комбинацию молекул для борьбы с опухолью мозга

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ им. М. В. Ломоносова подобрали особые молекулы, которые могут тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Об этом рассказал RT, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.
Определенные комбинации молекул-аптамеров действуют в организме как антитела: они связываются с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы. Особый белок, который они выделяют в больших объемах, блокирует злокачественные стволовые клетки.
Глиобластома с трудом поддается лечению другими методами, а прогноз выживаемости прошедших лечение пациентов не превышает 45 лет. Недавние разработки специалистов могут помочь в создании нового противоопухолевого препарата.
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