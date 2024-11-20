Ученые из России разработали комбинацию молекул для борьбы с опухолью мозга

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (ИВНД РАН), НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и МГУ им. М. В. Ломоносова подобрали особые молекулы, которые могут тормозить деление клеток агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Об этом рассказал RT , ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки.

Определенные комбинации молекул-аптамеров действуют в организме как антитела: они связываются с мишенями, в качестве которых могут выступать опухолевые клетки глиобластомы. Особый белок, который они выделяют в больших объемах, блокирует злокачественные стволовые клетки.

Глиобластома с трудом поддается лечению другими методами, а прогноз выживаемости прошедших лечение пациентов не превышает 45 лет. Недавние разработки специалистов могут помочь в создании нового противоопухолевого препарата.