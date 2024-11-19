Ученые из России нашли способ сократить риск самовозгорания торфяников

Ученые из Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева выяснили, как сократить риск самовозгорания торфяников. Об этом рассказал RT со ссылкой на журнал «Природообустройство».

Специалисты рассказали, что процесс тления, предшествующий возникновению пожара, можно замедлить более чем в два раза за счет уплотнения богатых кислородом верхних слоев почвы. Дело в том, что именно в рыхлом верхнем слое содержится много кислорода, который и стимулирует горение.

Ситуация с торфяниками в России довольно критичная. Летом в жаркую и сухую погоду они могут легко самовоспламеняться, при этом потушить их достаточно сложно. Из-за таких пожаров, как пояснили ученые, почва становится менее плодородной, а в воздух попадают токсичные вещества.