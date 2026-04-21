Ученые из России и Израиля обнаружили в недрах земли минералы из космоса

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета, Института геологии алмаза и благородных металлов (Якутск) и Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) совершили научное открытие. В верхних слоях земной коры они обнаружили два минерала, ранее встречавшихся только в железных метеоритах, — хаксонит и уакитит, сообщили «Известия» .

Минералы были найдены в двух местах: в Норильском рудном районе на севере Красноярского края и в формации Хатрурим в Израиле. Хаксонит представляет собой карбид железа и никеля и образует бело-желтые блестящие игольчатые кристаллы. Уакитит, открытый в 2016 году в железном метеорите из Баунтовского эвенкийского района Бурятии, представлен золотисто-желтыми мелкими зернами среди кристаллов самородного железа.

Долгое время ученые считали, что в верхних слоях земной коры нет условий для формирования таких минералов. Однако теперь хаксонит и уакитит обнаружены в виде микроскопических вкраплений в породе в ассоциации с самородным железом. Анализ показал значительное сходство минеральной ассоциации земного самородного железа и железных метеоритов, что позволяет предположить совпадение условий их формирования.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры минералогии Института наук о Земле СПбГУ Олег Верещагин рассказал, что интерес к минералам, из которых состоят богатые железом метеориты и астероиды, значительно вырос в связи с недавно запущенной космической миссией NASA «Психея». Сейчас крайне важно понять, какие минеральные фазы могут присутствовать в астероиде и какие условия нужны для их формирования.