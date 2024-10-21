Янтарь сыграл важную роль в формировании государственности Древней Руси в конце VIII — первой половине IX веков. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, написали «Известия» .

Этот камень, по словам специалистов, был одним из главных товаров на Восточном торговом пути «Из варяг в арабы». Исследователи подтвердили свою гипотезу находками янтарных кладов на протяжении всего пути.

Член экспертного совета при профильной комиссии по туристской индустрии Законодательного собрания Петербурга Юрий Цуркан сообщил, что путь, на котором встречается янтарь, четко пересекается с маршрутом движения арабского монетного серебра. Балтийские регион торговал этим камнем с Арабским халифатом периода конца VIII — начала IX веков, добавил он.