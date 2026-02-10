Ученые из Перми создали модель для быстрой диагностики отцовства и заболеваний

Специалисты Пермского политехнического университета разработали компьютерную модель, которая позволит создавать устройства для ПЦР-тестов, работающие в экстремальных условиях. С помощью этих приборов можно будет всего за 15–20 минут установить отцовство или выявить генетические заболевания, сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу вуза.

В лаборатории с помощью фрагмента ДНК или РНК можно определить возбудителя болезни или уникальную генетическую метку человека. Ученые ПНИПУ создали модель конвективной ПЦР, которая точно предсказывает поведение частиц внутри микрокамеры. Это позволяет улучшить конструкцию чипов и создавать более эффективные диагностические устройства.

Чтобы метод ПЦР работал, образец биоматериала помещают в специальное устройство, которое меняет температуру. Прибор чередует нагревание и охлаждение, увеличивая число молекул. После 30–40 циклов одна молекула преобразуется в миллиарды копий. Затем детектор сопоставляет полученные фрагменты ДНК ребенка и потенциального отца.

Если участки совпадают, то отцовство считается доказанным. На такие анализы обычно требуется от нескольких часов до нескольких дней, поэтому в мире существует высокий спрос на ускоренные методики диагностики.