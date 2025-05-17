Ученые из Оксфордского университета выяснили, что регулярная ходьба снижает риск рака

В ходе шестилетнего исследования Оксфордского университета 85 тысяч британцев носили фитнес-браслеты, которые фиксировали их ежедневную активность. Выяснилось, что более подвижный образ жизни связан с меньшим риском развития рака.

Так, при 5000 шагов в день уже наблюдалось положительное влияние, а при 7000 — риск развития болезни снижался на 11%. При 9000 шагах снижение составляло уже 16%. Однако дальнейшее увеличение количества шагов не приводило к значительному снижению риска.

Скорость ходьбы не оказала существенного влияния на результаты по сравнению с общим объемом физической активности. Особенно заметное снижение риска наблюдалось для рака печени, желудка, мочевого пузыря, легких и матки, а также шеи и головы. Ученые отметили, что в предыдущих исследованиях активность участников часто оценивалась ими самостоятельно, что могло привести к искажению данных.