Ученые из Норвегии назвали ощущение смысла жизни главным фактором счастья

Ученые из Норвегии установили, что ключевую роль в счастье играет не пол, а внутреннее чувство «я могу». Исследование опубликовано в журнале Acta Psychologica .

В процессе работы с большим количеством участников из Исландии было выявлено: мужчины демонстрируют чуть более высокую уверенность и увлеченность делом, но женщины не уступают им в настойчивости, стремлении к росту и способности управлять эмоциями, написала «Свободная пресса».

Главный вывод ученых сводится к следующему: именно уверенность в своих силах и ощущение смысла жизни имеют наибольшее значение для положительных эмоций и удовлетворенности. Родители, учителя и наставники могут помочь развить эти качества через небольшие, но достижимые задачи, которые формируют чувство компетентности.