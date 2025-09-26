Ученые из Нижнего Новгорода разработали нейроморфные системы на основе мозга

Современные гаджеты требуют значительных энергоресурсов для функционирования, особенно это касается крупных дата-центров и продвинутых систем искусственного интеллекта вроде ChatGPT. Поэтому ученые стремятся создать энергоэффективные решения, заимствуя принципы работы человеческого мозга. Об этом рассказала доктор физико-математических наук, профессор Сусанна Гордлеева из Института биологии и биомедицины ННГУ имени Лобачевского, ее слова привел сайт pravda-nn.ru .

Исследователи кафедры нейротехнологий представили инновационные нейроморфные системы, работающие подобно мозгу. Они включают цифровую версию клеток мозга — астроцитов, что позволило повысить производительность нейросети на 20%. Такие технологии позволят снизить энергопотребление, ускорить обработку данных и создать эффективные интерфейсы между человеком и компьютером.

Особенно важным направлением стала разработка отечественного нейропроцессора «Altai», который демонстрирует высокие характеристики. Однако для дальнейшего совершенствования необходим переход на новую элементную базу — мемристоры, способные менять свое сопротивление под воздействием электрического тока, имитируя свойства синапсов в головном мозге.

Кроме того, ученые успешно применяют методы транскраниальной магнитной стимуляции, позволяющей безопасно влиять на активность нервных клеток. Этот метод помогает восстанавливать утраченные двигательные функции, улучшает когнитивные способности и ускоряет реабилитацию пациентов.