Ученые из NIST выяснили, что время на Марсе идет на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле

Ученые из NIST впервые провели точный расчет скорости течения времени на Марсе. Поскольку временной поток изменяется в зависимости от силы гравитации конкретной области пространства, это открытие важно для будущих полетов на Марс и другие планеты. Об этом сообщил MIR24.TV .

При расчетах специалисты приняли во внимание не только тот факт, что сила тяжести на Марсе примерно в пять раз слабее земной, но и необычную овальную траекторию орбиты планеты, а также влияние на нее соседних небесных тел.

Новые измерения показали, что время на Марсе течет в среднем на 477 микросекунд в сутки быстрее, чем на Земле. Этот показатель подвержен изменениям в диапазоне до 226 микросекунд в обе стороны, что обусловлено особенностями орбиты и влиянием других астрономических объектов, написали «Известия».