Ученые из Мурманска предложили очищать прибрежные зоны в Краснодарском крае от мазута водорослями

Фото: РИА «Новости»

Ученые из Мурманска разработали новый метод борьбы с последствиями разливов нефтепродуктов в прибрежных зонах Краснодарского края. Основой предложенного метода служат специальные виды водорослей, способные эффективно справляться с загрязнением воды, написал сайт телеканала «Звезда».

Первоначально исследователи рассматривали идею переработки загрязненных водорослей в брикеты. Однако вскоре выяснилось, что ламинарии самостоятельно перерабатывают нефть, аналогично тому, как деревья поглощают углекислый газ.

Параллельно спасатели МЧС, при содействии Министерства обороны, продолжают мониторинг нефтяных пятен в акватории. С воздуха уже обследованы порядка шести тысяч квадратных километров, но новых очагов загрязнения пока не выявлено. Продолжаются работы по устранению существующих загрязнений.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте