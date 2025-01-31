Ученые из Мурманска предложили очищать прибрежные зоны в Краснодарском крае от мазута водорослями

Ученые из Мурманска разработали новый метод борьбы с последствиями разливов нефтепродуктов в прибрежных зонах Краснодарского края. Основой предложенного метода служат специальные виды водорослей, способные эффективно справляться с загрязнением воды, написал сайт телеканала «Звезда».
Первоначально исследователи рассматривали идею переработки загрязненных водорослей в брикеты. Однако вскоре выяснилось, что ламинарии самостоятельно перерабатывают нефть, аналогично тому, как деревья поглощают углекислый газ.
Параллельно спасатели МЧС, при содействии Министерства обороны, продолжают мониторинг нефтяных пятен в акватории. С воздуха уже обследованы порядка шести тысяч квадратных километров, но новых очагов загрязнения пока не выявлено. Продолжаются работы по устранению существующих загрязнений.
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