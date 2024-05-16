Ученые из МИСИС создали модель для управления квантовым компьютером | 360°

Наука 16 мая 2024, 14:02 Ученые из МИСИС создали модель для управления квантовым компьютером

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Ученые из Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Российского квантового центра разработали цифровую модель для управления квантовыми вычислениями. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу РНФ.

Разработка подобных устройств сейчас ведется во всем мире. Для управления квантовыми машинами важно решить проблему разницы в скорости работы. Российским ученым это удалось благодаря созданию алгоритма на основе трехмерных математических матриц — тензоров.

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Отмечается, что разработанный алгоритм уже можно использовать на обычном компьютере.