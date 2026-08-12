Ученые из Льежского университета установили связь особенностей сна с риском болезни Альцгеймера

Ученые из Льежского университета выяснили, что особенности кратковременных пробуждений во время сна могут быть связаны с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера и последующими изменениями памяти. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на издание Medical Xpress .

В исследовании приняли участие 540 человек: 453 молодых человека со средним возрастом около 22 лет и 87 добровольцев позднего среднего возраста, которым в среднем было 59 лет.

Во время лабораторного сна ученые анализировали активность мозга с помощью электроэнцефалографии. Выяснилось, что значение имело не только количество эпизодов кратковременного пробуждения, но и их тип. У участников позднего среднего возраста пробуждения, сопровождавшиеся переходом между стадиями сна, но не повышением мышечного тонуса, были связаны с более высоким полигенным риском болезни Альцгеймера. У этих же участников наблюдались более слабые показатели внимания и более заметные изменения памяти при последующих обследованиях.

Для другой группы пробуждений, при которых переход между стадиями сопровождался повышением мышечного тонуса, была характерна обратная зависимость. Они коррелировали с более низким генетическим риском, лучшим вниманием и меньшими изменениями памяти. У молодых участников подобных устойчивых зависимостей не выявили.

Авторы подчеркнули, что полигенный индекс отражает совокупное влияние множества генетических вариантов, но не позволяет предсказать развитие заболевания у конкретного человека. Особенности сна также пока нельзя использовать как самостоятельный диагностический тест. Однако в перспективе анализ структуры сна может дополнить другие методы оценки риска и помочь выявлять уязвимых пациентов до появления проблем с памятью.