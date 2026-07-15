Ученые из ЛЭТИ и СПбИИ РАН восстановили утраченные надписи на венецианских грамотах

Исследователи из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургского института истории РАН создали методику, которая позволяет восстанавливать утраченные надписи на старинных пергаментных документах. Они применили технологию к посланиям дожей Венеции XIV–XV веков из архивов института, и результаты превзошли ожидания, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» .

С течением времени органические чернила выцветают, разлагаются или расплываются. Пергамент и бумага стареют, покрываются темными пятнами и страдают от микроорганизмов. Чтобы прочитать утраченное, ученые использовали просмотровый детектор банкнот для предварительного сканирования и гиперспектральную камеру, способную фиксировать объект в 224 каналах видимого и ультрафиолетового диапазонов.

Кроме того, им понадобилась цифровая фотосъемка в ультрафиолетовом освещении. Последний метод оказался наиболее эффективным и позволил получить наилучшую четкость изображений.

«Методом инфракрасной Фурье-спектроскопии без взятия проб была получена информация о состоянии пергамена и химическом составе темных пятен неизвестной природы на поверхности одного из документов», — отметила аспирант кафедры лазерных измерительных и навигационных систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Лепехина.

В результате удалось прочитать надписи на обороте десяти дожеских посланий. Старший научный сотрудник Отдела источниковедения СПбИИ РАН Александра Чиркова рассказала, что все надписи были сделаны одной рукой в XVI–XVII веках. Это подтвердило, что документы происходят из старинного фонда подестерии.