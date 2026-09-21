Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что тренировки влияют на обновление нервных клеток

Ученые обнаружили, что физические упражнения не только улучшают общее состояние организма, но и оказывают влияние на биологические процессы, связанные с обновлением нервных клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Aging .

В эксперименте приняли участие 52 здоровых человека среднего возраста. На протяжении трех месяцев часть из них три раза в неделю занималась по программе аэробных и силовых тренировок, а остальные входили в контрольную группу, пишет сайт TheRussianNews.ru.

После завершения программы ученые заметили у участников, занимавшихся спортом, улучшение настроения и изменения в составе крови. Эти изменения могли повлиять на клетки-предшественники нейронов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Для изучения влияния этих изменений исследователи использовали лабораторную модель: они добавляли сыворотку крови участников после тренировок к клеткам мозга. Сыворотка оказывала воздействие на процессы, связанные с активностью клеток, участвующих в формировании новых нейронов.

Несмотря на положительные результаты, значимого улучшения когнитивных тестов через три месяца тренировок ученые не обнаружили. Они предположили, что для заметных изменений в памяти и других функциях мозга может потребоваться более длительный период физической активности.