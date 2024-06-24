Ученые из Королевского колледжа Лондона: подростки, страдающие невротизмом, склонны к анорексии и булемии

Подростки, имеющие такие черты личности как невротизм и импульсивность, чаще других склонны к развитию расстройств пищевого поведения — анорексии и булимии. К таким выводам пришли ученые из Королевского колледжа Лондона после проведенного исследования, написал «Ридлайф» со ссылкой на сайт sciencedirect.com.

Как уточнило издание newstracker.ru, дело в том, что люди с высоким уровнем невротизма чаще сталкиваются с негативными эмоциями и воспринимают их как более сложные. Все это и может приводить к избеганию проблем и неэффективным способам их решения.

Доктор Цзо Чжан, один из авторов исследования, сообщил, что исследование в будущем может поспособствовать разработке новых методов лечения расстройств пищевого поведения, направленных на коррекцию определенных черт личности.