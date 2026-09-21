Ученые из Колумбийского университета выяснили, что недосып может привести к набору веса

Ученые из Колумбийского университета выяснили, что даже умеренное сокращение продолжительности сна может быть связано с увеличением массы тела. В ходе исследования с участием 95 взрослых было обнаружено, что потеря около 80 минут сна каждую ночь в течение шести недель сопровождалась прибавкой веса и увеличением времени, проведенного без движения. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на журнал Annals of Internal Medicine.

В исследовании участники прошли два шестинедельных периода наблюдения: в одном они сохраняли привычный режим сна, а в другом должны были ложиться примерно на 90 минут позже обычного, продолжая вставать в то же время. В среднем продолжительность сна во время периода ограничения сократилась примерно на 80 минут за ночь. К концу исследования участники набрали в среднем около 450 г, а окружность их талии немного увеличилась.

Особенно заметным оказалось изменение двигательной активности. В период недосыпа участники в среднем проводили примерно на 17 минут в день больше времени без движения. У мужчин и женщин после менопаузы увеличение малоподвижного времени было еще более выраженным.

Ученые пока не установили единственный механизм, который объяснял бы связь между недосыпом и увеличением массы тела. Одно из возможных объяснений связано с гормонами, регулирующими чувство голода и насыщения. При недостатке сна могут изменяться уровни грелина, который сигнализирует мозгу о голоде, и лептина, связанного с ощущением сытости.