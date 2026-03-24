Ученые из Колумбийского университета установили, что процессы старения мозга у людей и мышей имеют много общего

Команда ученых из Колумбийского университета установила, что процессы старения мозга у людей и мышей имеют множество общих черт. Это открытие может значительно ускорить разработку методов борьбы с когнитивными нарушениями. Информация была опубликована 23 марта в журнале Medical Xpress .

В процессе исследования специалисты применяли функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI) для отслеживания изменений в мозге 82 мышей на протяжении их жизни — от раннего возраста до зрелости. Эти этапы соответствуют периоду примерно от 18 до 70 лет у человека, написали «Известия».

Как отметил один из авторов исследования Итамар Кан, использование мышей позволяет значительно ускорить научный цикл. Ученые могут проверять влияние таких факторов, как питание или окружающая среда, без необходимости ожидания десятилетий, как в случае с людьми.

Ключевой вывод работы заключается в том, что с возрастом мозг теряет функциональную «специализацию»: отдельные нейронные модули, отвечающие за конкретные задачи, начинают хуже взаимодействовать друг с другом. Этот процесс связан с ухудшением памяти и другими когнитивными нарушениями.

Однако исследование также выявило и различия. В частности, у людей связи между различными зонами мозга более интегрированы, чем у мышей. Это, по мнению ученых, может объяснять как более высокие когнитивные способности человека, так и повышенную уязвимость к возрастным изменениям.