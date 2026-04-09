Ученые из КНР обнаружили у цитрусовых способность снижать уровень стресса

Специалисты из Чжэцзянского университета доказали, что запахи цитрусовых помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение. Результаты научной работы опубликованы в журнале Food Quality and Safety, сообщила gazeta.spb .

Для проведения исследования команда ученых использовала четыре вида масел: апельсин сорта «навел», гибрид помело и апельсина чаншань-хую, красный апельсин и грейпфрут. Участникам предлагали вдыхать ароматы, а исследователи фиксировали их физиологические и нейронные реакции.

Результаты показали снижение проводимости кожи и смещение частоты сердечных сокращений в сторону парасимпатической активности, что свидетельствует о снижении уровня стресса. Кроме того, наблюдались изменения мозговой активности, отражающие положительные эмоции.