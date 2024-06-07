Ученые из Кливлендского центра: подсластитель ксилит может быть связан с увеличением риска сердечных приступов

Ученые из Кливлендского центра (США) в результате исследований пришли к выводу, что подсластитель ксилит, используемый для замены захара, может быть связан с увеличением риска сердечных приступов и инсульта. Об этом сообщил CNN .

Как уточнил автор работы — доктор Стэнли Хейзен, у добровольцев, которые употребляли напиток с ксилитом, уровень глюкозы в крови увеличивался в тысячу раз. Годом ранее специалисты обнаружили аналогичные результаты для другого подсластителя — эритритола, написал сайт MK.Ru.

Исследователи также подтвердили предположения о том, что эритритол и ксилит могут вызывать более быстрое свертывание тромбоцитов. Оторванные тромбы, в свою очередь, могут вызвать сердечный приступ или инсульт.