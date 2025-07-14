Ученые из Китая выяснили, что забота о внуках снижает риск развития деменции у людей старше 50 лет

Китайские исследователи обнаружили, что забота о внуках может снизить риск развития деменции у людей старше 50 лет. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open .

Ученые изучили данные о здоровье более 10 тысяч человек в возрасте от 50 до 79 лет. Результаты показали, что у тех, кто проводил с внуками до 39 часов в неделю, риск развития деменции был на 24% ниже по сравнению с теми, кто не занимался уходом за детьми, написала «Газета.Ru».

Авторы исследования считают, что положительный эффект связан с активной социальной жизнью и использованием цифровых технологий: такие пожилые люди чаще пользовались мобильными телефонами и выходили в интернет, что помогало им избегать одиночества. Эти факторы объясняли до 37% защитного эффекта.

Однако чрезмерная занятость внуками, эквивалентная работе на полную ставку, не приносила пользы когнитивному здоровью. Исследователи предполагают, что в пожилом возрасте такая нагрузка может вызывать усталость и стресс.