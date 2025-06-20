Ученые из Китая выяснили, что ушная сера помогает определить риск болезни Паркинсона

Ученые из Китая обнаружили различия в составе ушной серы у людей с болезнью Паркинсона и без нее. Это может помочь в разработке нового метода диагностики заболевания, написал сайт MK.RU со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты из Чжэцзянского университета провели исследование, в котором участвовали 100 человек с болезнью Паркинсона и 79 без нее. Они проанализировали образцы ушной серы и обнаружили, что в ней содержится большое количество кожного сала, которое при болезни Паркинсона претерпевает химические изменения и выделяет различные летучие органические соединения.

В ходе исследования ученые обнаружили четыре специфических типа ЛОС, которые выделялись у людей с болезнью Паркинсона. Это позволяет предположить, что ушная сера может быть индикатором заболевания и помочь пациентам избежать инвазивных диагностических тестов и пункции спинного мозга.

Ранняя диагностика болезни Паркинсона важна, поскольку это заболевание поражает около 10 миллионов человек по всему миру, и каждый год диагностируется почти 90 000 новых случаев. Хотя лечения не существует, можно начать прием лекарств на ранней стадии, чтобы устранить симптомы и замедлить прогрессирование заболевания.