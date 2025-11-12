Ученые из Китая выяснили, что птичье пение помогает справиться с грустью и улучшить работу нервной системы

Звуки природы, такие как пение птиц, могут оказывать положительное влияние на эмоциональное и физиологическое состояние человека. Это работает почти так же эффективно, как медитация с осознанным дыханием. Это выяснили исследователи из Чжэцзянского университета, сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на журнал Applied Psychology: Health and Well-Being (APHWB).

В эксперименте участвовали 187 студентов, часть из которых испытывала признаки депрессии. После просмотра фрагментов грустных фильмов одна группа слушала записи птичьего пения, а другая проходила сессию медитации.

Оба метода помогли снизить уровень печали и восстановить чувство спокойствия. Однако у участников с депрессивными симптомами пение птиц вызвало более заметный физиологический эффект.

У этих участников быстрее восстанавливалась вариабельность сердечного ритма — показатель адаптации организма к стрессу. Это свидетельствует о том, что звуки природы способствуют естественной регуляции эмоционального состояния.