Ученые из Китая выяснили, что иммунная система может ускорить старение тканей

Иммунитет человека может ускорять процесс старения тканей. К такому выводу пришли специалисты Университета Китайской Академии наук, передала «Вечерняя Москва».
Речь идет об антителах иммуноглобулин G (IgG). Этот элемент иммунной системы защищает организм от воздействия инфекций. В ходе исследования на грызунах выяснилось, что повышенная концентрация IgG провоцирует преждевременное старение клеток, ответственных за удаление поврежденных компонентов.
Понижая показатель, эксперты смогли замедлить процесс старения. Результаты научной работы опубликовали в в журнале Cell.
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