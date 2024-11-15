Ученые из Китая выяснили, что иммунная система может ускорить старение тканей

Речь идет об антителах иммуноглобулин G (IgG). Этот элемент иммунной системы защищает организм от воздействия инфекций. В ходе исследования на грызунах выяснилось, что повышенная концентрация IgG провоцирует преждевременное старение клеток, ответственных за удаление поврежденных компонентов.

Понижая показатель, эксперты смогли замедлить процесс старения. Результаты научной работы опубликовали в в журнале Cell.