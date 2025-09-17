Ученые из Китая провели испытания инъекции для замедления старения

Научный обозреватель Николай Гринько сообщает, что китайские ученые успешно испытали инъекцию, способную замедлять старение. Об этом он рассказал «Москве24» .

Развитие науки и медицины привело к увеличению средней продолжительности жизни. Однако в последнее время ее прирост замедлился. Исследователи считают, что мы можем быть близки к максимальному пределу. Изменить ситуацию может революционное открытие.

В журнале Cell опубликована работа китайских ученых. Они утверждают, что генетически модифицированные стволовые клетки могут останавливать и даже обращать вспять негативные последствия старения. При внутривенном введении эти клетки запускают процесс омоложения, улучшая когнитивные функции, укрепляя кости и восстанавливая репродуктивное здоровье.

Эксперимент длился 44 недели. В нем участвовали пожилые яванские макаки. Результаты впечатляют: улучшились функции мозга, укрепился скелет, восстановилась репродуктивная функция, а клеточное старение и количество воспалений снизились. Макаки не просто старели медленнее — у них наблюдались признаки омоложения.