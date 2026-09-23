Ученые из Китая нашли связь между потреблением мяса и физической устойчивостью

Специалисты из Китая выяснили, что достаточное употребление мяса может снижать риск потери физических сил у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition .

В исследовании участвовали 5484 жителя Нанкина в возрасте 60 лет и старше. Ученые проанализировали их рацион и признаки старческой хрупкости — состояния, при котором снижается способность к физическим нагрузкам, добавил «Ридус».

Старческая хрупкость была выявлена у 16,9% участников. С возрастом этот показатель увеличивался: от 13,2% среди более молодых пожилых людей до 32,8% среди самых старших участников исследования.

Было обнаружено, что у тех, кто потреблял рекомендуемое количество мяса, вероятность развития старческой хрупкости была на 30% ниже по сравнению с теми, кто ел меньше мяса. Эта тенденция сохранялась после учета различных факторов и наблюдалась в большинстве исследованных групп.