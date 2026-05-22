Ученые из Казани разработали метод акустического воздействия для повышения нефтедобычи

Ученые из Казани создали математическую модель и программное обеспечение для определения параметров акустического воздействия на нефть. Они также разработали скважинный акустический излучатель, способный работать на расстоянии до 50 метров. Об этом написал ТАСС .

В ходе испытаний было установлено, что воздействие акустических волн в диапазоне от 3 до 5 кГц в течение 5–15 минут приводит к снижению вязкости нефти на 7–15%. Специалисты предполагают, что благодаря новой технологии дебит скважин может вырасти на 25–30%, в зависимости от характеристик нефтяного пласта, добавил журнал Ferra.ru.

Преимущество разработанной технологии заключается в том, что она не требует использования химических реагентов и внесения значительных изменений в конструкцию скважин. На изобретение уже получены патенты.