Ученые из Института Пастера изучили причины распространения дифтерии в Европе

Ученые из Института Пастера и эпидемиологи Santé publique France установили, что крупнейшая за последние 70 лет вспышка дифтерии в Западной Европе возникла не в странах исхода мигрантов, а на маршрутах их перемещения и в пунктах назначения. Почти все заболевшие — мужчины около 18 лет, и 96% из них — недавно прибывшие мигранты. Об этом сообщил TheRussianNews.ru , ссылаясь на журнал New England Journal of Medicine.

Исследование более 360 случаев в 10 европейских государствах подтвердило эти данные. Преимущественно инфекция проявлялась кожными симптомами (77%), но встречались и более тяжелые случаи с дыхательными нарушениями (15%).

Генетический анализ показал высокую степень родства между штаммами Corynebacterium diphtheriae, независимо от страны происхождения пациентов. Это указывает на заражение в одних и тех же местах — вероятно, на миграционных путях или в приемных центрах.

Ранее считалось, что эпидемия началась в Афганистане или Сирии, откуда прибыло большинство заболевших. Однако исследование также связывает вспышку 2022 года с дифтерией, зарегистрированной в Германии в 2025 году, что может свидетельствовать о скрытой циркуляции инфекции в регионе.

С 2022 года в Европе зафиксировано не менее 536 случаев, включая три смертельных. Основной риск сохраняется среди уязвимых групп: мигрантов, бездомных, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто с ними регулярно контактирует.