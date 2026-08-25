Ученые из Гронингенского университета обнаружили повышенный риск проблем с сердцем у людей с СДВГ при гипертонии

Специалисты из нескольких стран выявили, что пациенты с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), которые начали лечение гипертонии, чаще сталкиваются с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют более высокий риск смерти по сравнению с пациентами без СДВГ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал The Lancet Primary Care .

Исследование проводилось под руководством Чжоу Илин из Гронингенского университета. В анализ вошли более 5 миллионов человек из семи стран, из которых около 113 тысяч имели СДВГ. Результаты показали, что у людей с этим расстройством риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий выше.

При этом ученые отмечают, что прием препаратов для лечения СДВГ в целом не связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний или смерти. Однако после разделения участников по возрасту начала лечения СДВГ была обнаружена связь между приемом этих препаратов и более высокой смертностью от всех причин. Авторы считают, что этот результат требует дальнейшего изучения.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это нейроразвитийное расстройство, которое начинается в детстве, но его проявления могут сохраняться и во взрослом возрасте. Люди с СДВГ могут испытывать трудности с концентрацией внимания, гиперактивностью и импульсивностью.

Авторы работы предлагают рассматривать взрослых с СДВГ как клинически уязвимую группу при начале антигипертензивной терапии. Таким пациентам может требоваться дополнительная поддержка, которая помогала бы соблюдать назначенную схему лечения, контролировать прием препаратов и регулярно следить за состоянием здоровья.