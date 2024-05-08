Ученые из Гарвардской школы: оливковое масло снижает риск смерти при деменции | 360°

Наука 08 мая 2024, 13:26 Ученые из Гарвардской школы: оливковое масло снижает риск смерти при деменции

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследование и выяснили, что оливковое масло способно снизить риск смерти при деменции. Об этом сообщил сайт JAMA Network Open.

Отмечается, что ежедневно добровольцы эксперимента потребляли по семь граммов оливкового масла. Такое количество позволило снизить на 28% риск летального исхода при деменции за счет улучшения здоровья сосудов и уменьшения воспаления.

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Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», также ученые выявили положительный эффект от оливкового масла на женский организм.