Ученые из Эссекского университета: некоторые гены способны более эффективно запускать процесс снижения веса

Специалисты Эссекского университета в Великобритании выяснили, что некоторые гены способны более эффективно запускать процесс снижения веса. Об этом написал«Мир 24».
В исследовании говорится, что 14 генов напрямую связаны с процессом сжигания жира Так, участники эксперимента, у которых были обнаружены такие гены, теряли вес быстрее. За два месяца исследования у обладателей генов стройности масса тела снизилась на пять килограммов, тогда как у других максимальное снижение веса составило два килограмма.
Испытуемым на протяжении двух месяцев необходимо было совершать получасовые пробежки, но в остальном их образ жизни оставался неизменным.
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