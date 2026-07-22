Биотехнологи из Челябинска нашли слабое место у опасного природного яда, поражающего пшеницу

Ученые из ЮУрГУ обнаружили уязвимость у афлатоксина В1 — одного из самых опасных природных ядов, который поражает урожай пшеницы. Они создали компьютерную модель молекулы токсина и определили, где можно атаковать его структуру, сообщил URA.RU .

Под руководством доктора технических наук, профессора Ирины Потороко группа ученых с кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ выявила, что молекула афлатоксина В1 имеет делокализованные электроны, которые «блуждают» в структуре. Это делает токсин стабильным и устойчивым к внешним воздействиям, но одновременно указывает на его уязвимость.

По словам доцента кафедры Алены Руськиной, именно из-за поляризованной связи атомов токсин приобрел свои опасные свойства. Если научиться влиять на эту связь, можно нейтрализовать яд до того, как он попадет в пшеницу и организм человека.

Афлатоксин В1 — это вторичный метаболит плесневых грибов рода Aspergillus, который поражает зерновые культуры и вызывает тяжелые отравления у человека. Проблема в том, что токсин весьма устойчив и даже в минимальных количествах способен нанести вред здоровью.

Доцент Артем Малинин отметил, что пока четких путей для ликвидации токсина не придумано, но ученые уже знают, куда целиться, чтобы обезопасить потребителей.