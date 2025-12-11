Ученые из Бразилии установили сильное влияние магнитных бурь на женщин

Исследование, проведенное группой бразильских ученых под руководством Луиса Фелипе Кампоса де Резенде из Национального института космических исследований Бразилии, выявило взаимосвязь между солнечной активностью и частотой сердечных приступов у женщин в возрасте от 31 до 69 лет. Об этом сообщил сайт atas.info .

Ученые проанализировали многолетнюю статистику госпитализаций пациентов с инфарктом миокарда и сопоставили ее с показателями космической погоды. В качестве индикатора магнитной активности использовался планетарный К-индекс, который позволяет оценивать степень возмущенности магнитного поля Земли.

Результаты исследования показали, что в периоды высокой солнечной активности количество госпитализаций с инфарктом среди женщин указанного возраста значительно увеличилось. Более того, в эти периоды отмечался рост внутрибольничной смертности среди женщин.

Мужчины, вопреки стереотипам, не продемонстрировали такой ярко выраженной реакции на магнитные бури, несмотря на то, что традиционно составляют большинство среди пациентов кардиологических отделений.