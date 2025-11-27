Ученые из Бостона выяснили, что потеря Y-хромосомы повышает риск рака легких у мужчин

Мужчины, теряющие Y-хромосому, оказываются уязвимы к распространенному виду рака легких. Об этом говорится в исследовании бостонских ученых, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на Ridlife.ru.

По информации специалистов, мутации ведут к снижению иммунитета и ускоренному росту опухоли, но одновременно повышают чувствительность к новым лекарствам. Исследования показали, что терапия пембролизумабом эффективнее воздействует на раковые клетки без Y-хромосомы. Теперь ученые планируют изучить влияние аналогичных процессов на другие виды рака.