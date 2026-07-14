Ученые из Австралии установили, что бобовые и крестоцветные снижают риск болезней сердца

Ученые из Австралии установили взаимосвязь между потреблением определенных овощей и снижением риска кардиометаболических нарушений у молодежи. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на журнал Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases (NMCD).

Специалисты обнаружили, что высокое потребление бобовых и крестоцветных овощей может снизить риск развития заболеваний сердца и обмена веществ. У мужчин наиболее выраженный эффект был связан с употреблением бобовых, таких как горох, стручковая фасоль и соевые бобы. У тех, кто часто ел эти продукты, вероятность кардиометаболических нарушений оказалась примерно на 72 процента ниже по сравнению с теми, кто их ел редко.

У женщин аналогичный эффект дали крестоцветные овощи — брокколи, цветная и белокочанная капуста. Их регулярное употребление было связано со снижением риска примерно на 85 процентов.

Авторы исследования подчеркивают, что хотя их работа выявила связь между потреблением овощей и здоровьем, она не доказывает причинно-следственный эффект. Тем не менее результаты подтверждают, что разные группы овощей могут по-разному влиять на здоровье мужчин и женщин.