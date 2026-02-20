Ученые из Аргентины предложили новую теорию, объясняющую природу загадочного объекта в центре галактики

Группа ученых из Аргентины предложила новую теорию, объясняющую природу загадочного объекта в центре нашей галактики, известного как Стрелец А*. Обычно астрономы предполагают, что это сверхмассивная черная дыра, однако аргентинские исследователи представили альтернативную гипотезу, согласно которой в центре галактики находится плотный шар темной материи, состоящий из частиц-фермионов, написал New Scientist .

Карлос Аргуэльес, один из авторов исследования, объяснил, что моделирование свойств такой структуры показывает сходство с характеристиками черной дыры, но без ее классического горизонта событий. Предполагается, что частицы темной материи могут образовывать компактные сфероидальные облака, плотность которых схожа с параметрами черных дыр, добавила газета «Взгляд».

Теоретические расчеты, выполненные командой, показали, что объект, сформированный из фермионов, способен обладать массой, эквивалентной массе черной дыры, при этом не имея областей сильного искривления пространства-времени, известных как горизонт событий. Гипотеза была опубликована в известном научном журнале и вызвала дискуссию среди астрофизиков.

Большинство ученых продолжают придерживаться стандартной модели, утверждая, что свойства Стрельца А* лучше всего объясняются моделью черной дыры. Однако открытие альтернативных вариантов объяснения природы центральных галактических объектов стимулирует развитие исследований в области физики элементарных частиц и космологии.