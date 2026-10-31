Ученые Иллинойсского университета выяснили, что клюквенный сок подавляет развитие кариеса

Ученые Иллинойсского университета в Чикаго установили, что клюквенный сок замедляет рост бактерий зубного налета и снижает выработку кислот, повреждающих зубную эмаль. Об этом сообщил «Взгляд» со ссылкой на Иллинойсский университет.

В исследовании участвовали 22 человека — 14 детей и восемь взрослых. Добровольцев случайным образом распределили по трем группам: одни получали 100% клюквенный сок без добавленного сахара, вторые — 27% подслащенный сок, третьи — обычную воду.

Утром специалисты взяли образцы налета, накопившегося за ночь, с одной стороны рта каждого участника. После полоскания водой добровольцы выпили три небольшие порции назначенного напитка, предварительно несколько раз прополоскав им рот. Через полчаса исследователи собрали новые образцы с зубов, которых не касались при первом заборе.

В образцах налета, подвергшихся воздействию чистого клюквенного сока, бактерии размножались медленнее. Кроме того, снизилась выработка кислот. Этот эффект наблюдался как у детей, так и у взрослых.

Клюквенный сок давно используется для профилактики инфекций мочевыводящих путей. Его действие связывают, в частности, с проантоцианидинами — природными соединениями с противовоспалительными свойствами, которые могут препятствовать прикреплению некоторых бактерий к клеткам.