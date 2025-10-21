Ученые ИКИ РАН сообщили, что метеорный поток Ориониды будет находиться близко к пику до 24 октября

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН назвали дату, когда можно будет наблюдать пик активности звездопада Ориониды. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные института.

По словам экспертов, метеорный поток будет близок к максимуму до 23–24 октября. Наблюдения облегчит новолуние — небо не будет светиться отраженным от Луны светом. Скорость падения звезд — от 10 до 30 метеоров в час.

Созвездие Ориона, откуда идут звезды, поднимается над горизонтом в 22-23 часа по местному времени. Но лучшее время для наблюдения — с часу ночи до трех часов.