Ученые ИХБФМ представили эффективные подходы к лечению онкологических заболеваний

Ученые из новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) Сибирского отделения Российской академии наук добились значимых успехов в разработке новых методов лечения и диагностики заболеваний. Важнейшие достижения были представлены общественности в ходе пресс-тура, прошедшего 17 сентября, написал atas.info .

В мероприятии участвовали ведущие исследователи института, которые подробно осветили результаты научно-исследовательских работ, выполненных при поддержке правительства Новосибирской области в рамках федерального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». Среди результатов ученых выделяются разработка эффективных подходов к лечению онкологии, бактериальных инфекций и созданию диагностических тестов нового поколения.

Доктор биологических наук Максим Филипенко, возглавляющий лабораторию фармакогеномики, рассказал о новом подходе к персонализированному лечению рака. Ученые научились составлять уникальный генетический профиль каждой опухоли, что позволяет врачам выбрать оптимальный метод терапии индивидуально для каждого пациента. Еще одно достижение института — создание чувствительных экспресс-тестов для выявления инфекционных заболеваний, таких как коклюш. Эти тесты обеспечивают точность анализа и выдают результаты буквально за полчаса, не требуя сложных лабораторных приборов.