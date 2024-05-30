Ученые ГЕОХИ РАН первыми в мире смогли определить количество водорода в природных алмазах

Ученые лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН смогли первыми в мире определить количество водорода в природных алмазах. Об этом сообщил RT , ссылаясь на журнал Chemical Geology .

Данное исследование ценно тем, что поможет в дальнейшем планировать свойства искусственных алмазов. Дело в том, что примеси влияют на оптические, электрические и другие свойства минерала.

В своей работе химики имплантировали дозы водорода в один из природных алмазов и использовали минерал в качестве образца. Затем они фиксировали его характеристики и сравнивали с десятью другими природными алмазами. Ученым пригодился метод масс-спектрометрии вторичных ионов (SIMS), который позволяет обнаружить присутствие нужного элемента с самой высокой чувствительностью.