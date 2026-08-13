Ученые Джорджии сняли 3D-видео развития эпилептического приступа

Команда под руководством Питера Кнера модернизировала световой микроскоп и добавила систему коррекции оптических аберраций. Новая технология позволила наблюдать судорожную активность в мозге практически в реальном времени.

Система создает 600 последовательных 3D-изображений за две с половиной минуты. Ранее на один трехмерный кадр требовалось около 1,75 секунды. Эксперименты показали, что приступ начинается в задних отделах мозга и затем распространяется вперед.

Ученые отметили, что эпилептическая активность возникает не только у пациентов с диагнозом и не всегда сопровождается судорогами. Авторы рассчитывают, что методика поможет изучить распространение патологических сигналов и улучшить диагностику и лечение эпилепсии, сообщает novostivolgograda.ru.