Ученые доказали генетическую предрасположенность к нарциссизму

Группа психологов под руководством Митьи Бака из Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере установила, что склонность к нарциссизму частично определяется генетикой, сообщает RuNews24.ru .

Специалисты проанализировали данные 6 715 человек, включая однояйцевых и разнояйцевых близнецов, а также их родственников и партнеров. Было выявлено, что однояйцевые близнецы, имеющие почти идентичный набор генов, чаще демонстрируют похожий уровень нарциссизма по сравнению с разнояйцевыми. Это стало главным доказательством наследственной природы данной черты характера. отметил сайт aif.ru.

Около 50% различий объясняются влиянием индивидуального опыта, который не связан напрямую с семейным воспитанием. Исследование показало, что распространенные представления о формировании нарциссизма из-за гиперопеки или недостатка внимания со стороны родителей не находят подтверждения.

Ученые считают, что большее значение имеют факторы вне семьи, такие как положение в обществе, отношения со сверстниками, профессиональная среда и жизненные события.