Участница SIRIUS-23 Шишенина рассказала, что годовая изоляция от внешнего мира далась ей тяжело
Накануне завершился годовой эксперимент SIRIUS-23, который имитировал полет к Луне. Своими эмоциями от изоляции поделилась одна из участниц Ксения Шишенина в интервью «Известиям».
Исследователь рассказала, что ей было тяжело находиться год в закрытом пространстве с одними и теми же людьми.
«Мы до эксперимента были знакомы, виделись, но уже как-то глубоко изучать друг друга нам пришлось именно внутри, с чем-то мириться, разговаривать», — отметила Шишенина.
Всего в проекте принимали участие шестеро добровольцев. Эксперимент проходил на базе Института медико-биологических проблем РАН в Москве, он завершился 14 ноября.