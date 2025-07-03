«ТСН 24»: повышенная активность солнца может спровоцировать магнитные бури в июле

Магнитные бури в июле 2025 года не будут слишком интенсивными по сравнению с предыдущими периодами. Однако отсутствие солнца может компенсировать влияние геомагнитных излучений на здоровье человека. Сочетание этих факторов может оказать серьезное воздействие на метеозависимых людей, сообщила Тульская Служба Новостей.

По данным экспертов, магнитные бури — это временные колебания в магнитном поле Земли, вызванные солнечными ветрами и корональными выбросами массы. Эти явления могут вызывать различные эффекты, например, полярные сияния, сбои в работе спутников и даже влиять на самочувствие людей.

Астрономы прогнозируют повышенную солнечную активность в июле 2025 года, что может привести к возникновению магнитных бурь. В этот период Земля будет находиться в зоне воздействия нескольких корональных выбросов, что увеличивает вероятность возникновения бурь.

Доктор наук, астроном Алексей Смирнов, подчеркнул, что, несмотря на то что бури будут слабее обычного, их воздействие все же нельзя исключать. Эксперты в области солнечной физики призывают подготовиться к возможным последствиям магнитных бурь.