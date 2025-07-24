Цетолог Денисенко рассказала, что коммуникативные сигналы дельфинов можно сравнить с речью

Эксперт по китообразным подчеркнула, что дельфины обладают развитыми навыками звуковой коммуникации. Она включает в себя сложные сигналы, напоминающие речь.

Денисенко упомянула, что российский ученый Александр Агафонов открыл особый сигнал — «автограф», который дельфин получает от сородичей и сохраняет на всю жизнь.

«Бабушки дельфинов-косаток по вечерам издают длинные протяжные звуки, общаясь с внуками. И ученые предположили, что это может быть что-то вроде сказок или колыбельных на ночь», — привел слова цетолога сайт RT.

Также российские исследователи, изучающие косаток, обнаружили, что у каждой семьи есть свои уникальные «слова» для взаимодействия.