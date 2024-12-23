Национальная церемония вручения премии «Вызов» состоялась в Москве. Ее лауреаты из самых разных сфер делают прорывные открытия, которые изменят нашу жизнь в ближайшее десятилетие.

Всего подали около 600 заявок. Лауреатов наградили в пяти номинациях, в том числе новой, международной, получившей название Discovery. Церемонию сравнивают с «Оскаром», но от мира науки.

Лауреатом в номинации «Перспектива» стал 33-летний химик-органик из Москвы Леонид Ферштат. Лучшее инженерное решение предложил 64-летний физик, разработчик ускорителей частиц из Новосибирска Сергей Таскаев. Триумфатором в номинации «Прорыв» стал 65-летний электрохимик из Москвы Евгений Антипов. Приз в номинации Discovery достался 73-летнему греческому нейробиологу Никосу Логотетису. Наконец, ученым года признали 80-летнего биофотоника из Саратова Валерия Тучина.