Национальная церемония вручения премии «Вызов» состоялась в Москве. Ее лауреаты из самых разных сфер делают прорывные открытия, которые изменят нашу жизнь в ближайшее десятилетие.
Всего подали около 600 заявок. Лауреатов наградили в пяти номинациях, в том числе новой, международной, получившей название Discovery. Церемонию сравнивают с «Оскаром», но от мира науки.
Лауреатом в номинации «Перспектива» стал 33-летний химик-органик из Москвы Леонид Ферштат. Лучшее инженерное решение предложил 64-летний физик, разработчик ускорителей частиц из Новосибирска Сергей Таскаев. Триумфатором в номинации «Прорыв» стал 65-летний электрохимик из Москвы Евгений Антипов. Приз в номинации Discovery достался 73-летнему греческому нейробиологу Никосу Логотетису. Наконец, ученым года признали 80-летнего биофотоника из Саратова Валерия Тучина.
«Некоторым участникам под 80 лет. Они всю жизнь жили в стране, верили в нее, создавали для нее науку, которая сегодня становится признанной. Я очень хочу, чтобы они были сегодня счастливыми», — рассказал член Совета фонда «Вызов», зампредседателя правления «Газпромбанка» Дмитрий Зауэрс.
Но есть у премии и другая цель — сделать разговор о науке понятным и интересным. В ближайшие месяцы у ученых запланированы встречи со студентами и молодыми коллегами, на которых триумфаторы будут делиться опытом.
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