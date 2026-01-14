Трансплантолог Каабак усомнился в вероятности выращивания свиней-доноров до 2030 года

Врач-трансплантолог Михаил Каабак в комментарии ИА НСН выразил сомнения в возможности России создать генетически модифицированных свиней-доноров с «идеальными» органами для трансплантации человеку к 2030 году.

Доктор отметил, что работы в этой области были приостановлены в 2008 году после смерти академика Валерия Шумакова, и за почти 20 лет отставания преодолеть разрыв в технологиях за оставшиеся четыре года представляется сложным.

Руководитель проекта, эмбриолог и генеральный директор компании «М-Геномика» в Новосибирске Эдуард Чуйко заявил о планах по выращиванию таких свиней в стерильных условиях под строгим контролем. Однако Михаил Каабак подчеркнул, что первые эксперименты по трансплантации генномодифицированных органов от свиней людям произошли только два года назад, и сколько времени потребуется для успешного внедрения этой практики, предсказать сложно.

«Есть сомнения, что к 2030 году получится вырастить таких свиней, потому что эти работы в России были приостановлены в 2008 году, после смерти их инициатора — академика Валерия Шумакова, потеряно почти 20 лет», — подчеркнул Каабак.