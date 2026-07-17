Томские ученые разработали гель для восстановления мозга после травм

В Томском политехническом университете (ТПУ) в рамках международного научного сотрудничества создали уникальный гидрогель с магнитоэлектрическими наночастицами. Этот материал способен помочь в восстановлении мозга после черепно-мозговых травм. Об этом сайту URA.RU сообщили в Минобрнауки России.

По информации ведомства, новое изобретение объединяет две стратегии лечения. Магнитная стимуляция восстанавливает нейронные связи, а гидрогель обладает противовоспалительными свойствами. Это дает возможность стимулировать рост нервных клеток и одновременно снимать воспаление.

Проблема черепно-мозговых травм заключается в том, что они часто приводят к гибели нейронов, которые практически не восстанавливаются. Для решения этой проблемы необходимо заставить стволовые клетки мигрировать в зону повреждения и превратиться в нейроны. Однако этому процессу мешают воспаление, окислительный стресс и повреждение здоровых тканей. Инновационный гель может стать решением данной проблемы.