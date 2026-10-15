Токсиколог Изоарди назвала преувеличенной опасность яда рыбы-камня

Опасность рыбы-камня для человека значительно преувеличена, а утверждения о смертельных случаях оказались бездоказательными. Об этом сообщила медицинский директор Центра информации об отравлениях штата Квинсленд Кэтрин Изоарди, пишет «Ридус» .

В исследовании 87 случаев в Квинсленде с 2015 по 2023 год не зафиксировано ни одного тяжелого отравления или смерти — основной проблемой была боль в месте укола. Эксперт не исключила теоретической возможности тяжелых осложнений в первые часы, но в изученной группе таких случаев не было.