TheRussianNews.Ru: ученые нашли упорядоченную галактику, которая моложе Млечного Пути

REBELS-25 демонстрирует сходное вращение и структуру, не выглядя хаотичной, как ожидалось для ранних галактик. Свет от нее достиг Земли всего через 700 миллионов лет после возникновения Вселенной, что невероятно короткий срок для формирования упорядоченной структуры.

Обчно ранние галактики обычно формируются медленно, а наш Млечный Путь нуждался в миллиардах лет, чтобы создать аккуратные структуры. Наблюдение REBELS-25 с помощью телескопа ALMA показало, что она имеет явные признаки вращения и возможные спиральные рукава, требующие дополнительных исследований для подтверждения.